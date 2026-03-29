Ehliyeti iptal edildi "Beni çekmeyin, avukatım" dedi
29.03.2026 10:45
Yasal sınırın üstünde alkollü çıkan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.
Adana'da trafik polislerinin yaptığı denetimlerde 48 sürücüye toplam 674 bin lira para cezası kesildi. Yasal sınırın üstünde alkollü çıkan ve ehliyeti iptal edilen kadın aday sürücü, "Beni çekmeyin, avukatım." diyerek kendini savundu.
Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimi gerçekleştirdi.
Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup önce ehliyet kontrolü, ardından da alkolmetre ile alkol kontrolü yaptı.
"BENİ ÇEKMEYİN, AVUKATIM"
Denetim sırasında bir kadın aday sürücü ise alkometreyi üfledikten sonra aday sürücüler için belirlenen 0,20 promil yasal alkol sınırının üstünde çıktı. Ehliyeti iptal edilen kadın, "Beni çekmeyin, avukatım." diyerek kendini savundu.
Öte yandan, plakasız trafiğe çıkan ve denetime takılıp ceza yiyen bir sürücü ise plakasını yeni çıkarttığını, taktırmak için fırsatı olmadığını iddia etti.
48 SÜRÜCÜYE 647 BİN LİRA PARA CEZASI
Gerçekleştirilen uygulamada 214 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 5 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken 4 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 39 sürücüye ise çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.
Toplam 48 sürücüye 674 bin 431 lira idari para cezası kesildi.
