Elleri ve kolları bağlı ölü bulundu, ailesi başka şüpheliler olduğunu düşünüyor

Adana ’da Haluk Taş’ın (34), tartışma sırasında Abdulkadir Öden (57) tarafından sopayla dövülerek öldürüldüğü öne sürüldü. Taş’ın ailesi, olayda başka kişilerin de rolü olabileceğini iddia ederek cinayetin tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

Olay, 23 Ağustos 2025’te Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye işçisi Haluk Taş, arkadaşı Bahri A. (62) ile birlikte Abdulkadir Öden’in iş yerine gitti. Burada Bahri A. ile Öden arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Öden, Taş ile Bahri A.’yı sopayla dövdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Haluk Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Bahri A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma kapsamında Abdulkadir Öden ile Bahri A. gözaltına alındı.

Taş’ın kardeşi Ayşe Nur Kar (29), ağabeyini elleri ve kolları bağlı, boynundan yaralanmış ve beyin kanaması geçirmiş halde bulduklarını öne sürdü. Bahri A.’nın da olayın ardından Öden ile birlikte bölgeden ayrıldığını iddia eden Kar, “Yetkililerden olaydaki tüm şüphelilerin tespit edilmesini ve cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.

Aile adalet arayışında

‘BİRBİRİNİ SUÇLADILAR’

Bahri A. ifadesinde, Abdulkadir Öden’in Haluk Taş’ı sopayla darbettiğini ve kendisini de tehdit ederek işkence yaptığını öne sürdü. Bahri A. ayrıca ifadesinde Taş'ı oğlu gibi gördüğünü ona bir zarar vermediğini belirtti.

Abdulkadir Öden ise suçlamaları kabul etmeyerek, Haluk Taş’ı olaydan kısa süre önce tanıdığını ve kendisini öldürmesi için herhangi bir neden bulunmadığını savundu. Öden, olay günü Bahri A. ile Haluk Taş’ın tartışmaya başladığını, kendisinin ikisini ayırmaya çalıştığını ve bu sırada Bahri A.’nın kendisine saldırdığını öne sürdü. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir Öden tutuklanırken, Bahri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş'ın ailesi, Bahri A. ve başka kişilerin de cinayete karıştığını öne sürerek karara itiraz etti.

‘AĞABEYİM ELLERİ KOLLARI BAĞLI HALDE BULUNDU’

Haluk Taş’ın kardeşi Ayşe Nur Kar, ağabeyinin tek kişi tarafından öldürülmediğini öne sürerek, “Jandarma ekipleri, ağabeyimin sopalı kavgaya karıştığını söyleyerek bizi Salbaş’a çağırdı. Ağabeyim, Bahri A.’nın tanıdığı Abdulkadir Öden’in iş yerine gitmiş. O sırada ne yaşandığını bilmiyoruz. Ağabeyimi elleri ve kolları bağlı, boynuna sopayla vurulmuş ve beyin kanaması geçirmiş halde ölü bulduk. Bu kişinin ağabeyimi oraya neden ve hangi sebeple götürdüğünün araştırılmasını istiyoruz. Cinayeti işlediği öne sürülen Abdulkadir Öden’in dükkandan Bahri A. ile birlikte ayrıldığı ancak ağabeyimin orada kaldığı ve daha sonra ölü bulunduğunu öğrendik. Ben olayda birden fazla kişinin olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ’

Cinayetin tüm detaylarıyla aydınlatılmasını talep eden Ayşe Nur Kar, “Böyle düşünmemin nedeni, dosyada birbirlerini suçlayan beyanların bulunması. Aradan bir yıl geçmesine rağmen biz hala ağabeyimin neden öldürüldüğünü öğrenemedik. Olayın bir an önce aydınlatılmasını ve ülkemize örnek olacak bir adalet sürecinin işletilmesini istiyoruz” dedi.

'OĞLUM GİDİNCE KOLUM KANADIM KIRILDI'

Baba Mahmut Taş ise “Benim bu dünyadaki geleceğimi elimden aldılar. Bir tane bile canlı varlığı incitmeyen, yardımsever, hayırsever, iyi niyetli, herkesin elinden tutan, birinin ihtiyacı olduğunda koşan evladımı benden aldılar. Kolumu, kanadımı kırdılar. Oğlumun suçlularının cezalandırmasını talep ediyorum” dedi.

‘OĞLUM KARINCAYI BİLE İNCİTMEZDİ’

Haluk Taş’ın annesi Elife Taş da oğlunun kimseyi incitmediğini belirterek, “Kimin işi olsa kuş olur uçardı. Çok yardımsever, çok iyi biriydi. Karıncayı bile incitmezdi benim oğlum. Neden başına böyle bir şey geldi? Yaptığı iyiliği hiç konuşmazdı. Ne lisede ne de ilkokulda bir tane kavga edip evime gelmiş bir çocuk değil. Onu çok özledim, her şeyimi onunla yaşadım. Hep ‘Annemi ve babamı rahat ettireceğim’ derdi. Adalet yerini bulsun ve suçlular cezasını alsın. Oğlumun başına böyle bir şey geldiği için çok üzgünüm” diye konuştu.

Abdulkadir Öden'in tutuklu, Bahri A.'nın tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasının 13 Ekim'de Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği bildirildi.