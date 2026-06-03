Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi
03.06.2026 15:39
Tartışmanın, babanın kendisinden para isteyen uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğluna olumsuz yanıt verince çıktığı iddia ediliyor.
Adana'da emekli bir polis memuru, sokakta tartıştığı oğlunu silahla vurup öldürdü. Oğlunun cansız bedeninin başında bekleyen baba, polisi arayıp teslim oldu.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde emekli polis memuru F. Kayhan (52) ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştı.
F. Kayhan'ın tabancasıyla ateş açması sonucu oğlu vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun cesedinin başında bekleyen baba, polisi arayıp teslim oldu.
Gencin cenazesi ise ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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