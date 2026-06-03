Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi

Adana'da emekli bir polis memuru, sokakta tartıştığı oğlunu silahla vurup öldürdü. Oğlunun cansız bedeninin başında bekleyen baba, polisi arayıp teslim oldu.

Tartışmanın, babanın kendisinden para isteyen uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğluna olumsuz yanıt verince çıktığı iddia ediliyor.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun cesedinin başında bekleyen baba, polisi arayıp teslim oldu.

Adana 'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde emekli polis memuru F. Kayhan (52) ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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