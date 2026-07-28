Eski eşini çocuklarının gözü önünde vurdu. "Silah kazayla ateş aldı" dedi

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Ali Kaplan hakkında hazırlanan iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, olay günü 2 çocuğunu okula götürmek amacıyla evinden çıkan Dilan Öztürk'ün, Ali Kaplan ile karşılaştığı, sanığın çıkardığı tabancayla Dilan Öztürk'ü bacaklarından yaraladığı ve ardından tehdit ettiği belirtildi.

Çevredeki kişilerin müdahalesi üzerine bölgeden ayrılan Ali Kaplan hakkında, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYOR

İddianamede savunmasına da yer verilen Ali Kaplan, "Olay günü çocuklarımı okula götürmek için Dilan'ın evinin önüne gittim. Burada kendisi bana hakaret etti. Bu duruma sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım fakat Dilan'ın elime hamle yapması ile tabanca patladı. Devamında tabancayla 2 ya da 3 kez toprak alana doğru ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Dilan Öztürk, 30 Temmuz'da görülecek dava ile ilgili sanık Ali Kaplan'ın hak ettiği cezayı almasını ve adaletin yerini bulmasını istedi.