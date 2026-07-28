Eski eşini çocuklarının gözü önünde vurdu. "Silah kazayla ateş aldı" dedi
28.07.2026 10:07
16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.
Çocuklarının gözü önünde eski eşini tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık, savunmasında olayın "kazayla" yaşandığını öne sürdü.
Adana'da biyolog Dilan Öztürk, çocuklarını okula götürmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Ali Kaplan'ın silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından vurulan Öztürk yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli daha sonra polise teslim oldu.
İddiaya göre, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü iş insanı Ali Kaplan'dan 3 yıl önce boşandı. Boşanmanın ardından tehdit edildiğini belirten Öztürk, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Tehditlerin sona ermesi üzerine kararı uzatmayan Öztürk, 26 Mart sabahı çocukları A.K. (5) ve Ş.K.'yi (7) okula götürmek için evden çıktı.
Bu sırada çocuklarıyla görüşmek istediğini söyleyerek Öztürk'ü telefonla arayan Ali Kaplan, apartman önünde eski eşinin karşısına çıktı.
İddiaya göre Kaplan, yanında taşıdığı tabancayla yaklaşık 10 el ateş ederek Dilan Öztürk'ü bacaklarından yaraladı. Ardından otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Kaplan, çevredekilerin müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Kaplan, ifadesinde, "Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu." dedi.
Sorgusunun tamamlanmasının ardından Ali Kaplan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI
Ali Kaplan hakkında hazırlanan iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, olay günü 2 çocuğunu okula götürmek amacıyla evinden çıkan Dilan Öztürk'ün, Ali Kaplan ile karşılaştığı, sanığın çıkardığı tabancayla Dilan Öztürk'ü bacaklarından yaraladığı ve ardından tehdit ettiği belirtildi.
Çevredeki kişilerin müdahalesi üzerine bölgeden ayrılan Ali Kaplan hakkında, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.
ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYOR
İddianamede savunmasına da yer verilen Ali Kaplan, "Olay günü çocuklarımı okula götürmek için Dilan'ın evinin önüne gittim. Burada kendisi bana hakaret etti. Bu duruma sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım fakat Dilan'ın elime hamle yapması ile tabanca patladı. Devamında tabancayla 2 ya da 3 kez toprak alana doğru ateş ettim" ifadelerini kullandı.
Dilan Öztürk, 30 Temmuz'da görülecek dava ile ilgili sanık Ali Kaplan'ın hak ettiği cezayı almasını ve adaletin yerini bulmasını istedi.
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