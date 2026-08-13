Evinde 283 bin hapla yakalandı. “Kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam”

Adana 'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenlendi, ekipler evde arama yaptı. Burada karton kutuya gizlenmiş 283 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Fethullah B. gözaltına alındı.

"KİMİN OLDUĞUNU BİLMİYORUM, KİMSENİN GÜNAHINI ALAMAM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethullah B., ifadesinde uyuşturucu hapların kendisine ait olmadığını iddia etti:

“Haplar bana ait değil, uyuşturucu satmıyorum. Bir başkasına aittir, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam."

Fethullah B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.