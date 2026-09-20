Hakkında haber alınamayan kişinin boş arsada cansız bedeni bulundu

Olay, sabah saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arsada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, bir süredir hakkında haber alınamayan 35 yaşındaki Erol Coşkun olduğu anlaşıldı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.