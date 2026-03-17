Hatalı park yapan 150 araca 187 bin TL para cezası
17.03.2026 10:28
Adana'da yapılan denetimlerde hatalı park yapan 150 araca ceza kesildi. Denetimlerde araçlar çekiciyle kaldırılırken, araçlara toplam 187 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı bazı bölgelerde hatalı park yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Park yasağı tabelaları olmasına rağmen araçlarını park eden 150 araca cezai işlem uygulandı.
Araçlar yediemin otoparkına çekilirken 187 bin TL para cezası da uygulandı. 15 araç ise trafikten men edildi.
Park yasağı bulunan ve yasak tabelaların altına araç paketmenin cezası ise bin 246 TL.
