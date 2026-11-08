Havalar soğudu, satışı başladı. Kilosu bin TL

Tezgahlarda çiğ kestanenin kilogramı 700 TL'den, pişmiş kestanenin kilogramı ise bin TL'den satışa sunuldu .

Kestane satıcı Metin Demir, kestanenin tezgaha yeni çıktığını söyleyerek, "Kestanelerimiz Aydın'dan geliyor. İnsanlar Adana 'da kestaneye büyük bir ilgi gösteriyorlar. Tezgaha çıktığı gibi gelip alışveriş yapıyorlar. Çiğ kestanenin kilosunu 700 TL'den, pişmiş kestanenin kilosunu ise bin TL'den satıyoruz. Kestane mide dostudur, kalbe iyi gelir. Çıkın gelin, tüm Adanalıları kestane yemeye davet ediyorum" dedi.

Kestane satın alan müşterilerden Abdullah Bülbül ise kestanenin tezgaha çıkmasını beklediklerini ifade ederek, "Kestane yemeyi çok severim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Beyne ve böbreklere iyi geldiğini düşünüyorum. Ben 200 gram aldım ve 200 TL ödedim. Herkesi kestane yemeye beklerim. Herkes bu lezzeti tatmalı çünkü çok sağlıklı" şeklinde konuştu.