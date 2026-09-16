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Her yerde aranıyordu, 10 yıl sonra yakalandı

16.09.2026 10:52

Son Güncelleme: 16.09.2026 10:52

Her yerde aranıyordu, 10 yıl sonra yakalandı
DHA

Yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

DHA
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Adana'da 2016 yılında iki kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan ve 30 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından da onanan Hüseyin Bolat (27), 10 yıl sonra polisin operasyonu ile yakalandı.

Olay, 2016 yılında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Bolat ile ağabeyi Hasan Bolat (30), iddiaya göre sokakta tartıştığı Doğukan E. ile Eren G.'yi çıkan kavgada bıçaklayarak ağır yaraladı. 

 

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Hasan Bolat, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı. Firari Hüseyin Bolat hakkında ağabeyinin de tutuklandığı “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan verilen 30 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. 

 

Yargı süreci de tamamlanırken; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bolat'ın Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, firari hükümlüyü yakaladı. 

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bolat önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi. 

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