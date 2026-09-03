Hırsızlar eve girmeye çalışırken yakalandı, kendini yere atıp çırpındı

Adana’da hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştıkları iddiasıyla mahalleli tarafından yakalanan Yeter U. (26) ile Gökçe U. (24) tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, ihtiyaç sahipleri için yardım toplamak amacıyla mahalleye geldiklerini öne sürdü.

Olay, 31 Ağustos’ta saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. ile Yeter U., Fatma Kılavuz’un evinin kapısını açmaya çalıştı.

Durumu fark eden Kılavuz’un evinin önüne gelmesi üzerine 2 şüpheli kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri peşlerinden giderek şüphelileri yakaladı.

Bu sırada Yeter U. kendisini yere atarak çırpınmaya başladı. Gökçe U. ise arkadaşının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini öne sürerek ambulans çağrılmasını istedi.

Fatma Kılavuz, şüphelilerin rol yaptığını iddia ederek tepki gösterirken, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ÜZERLERİNDE MAYMUNCUK BULUNDU

Kılavuz’un ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Yeter U.'nun da kendine geldiği görüldü. Şüphelilerin üstünü arayan polis, kapı açmada kullandıkları belirtilen maymuncuk ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Yeter U.’nun 80, Gökçe U.’nun ise 20 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Fatma Kılavuz, 3 ay önce de evine hırsız girdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde amaçlarının hırsızlık olmadığını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardım toplamaya çıktıklarını önü sürdükleri belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U. ile Gökçe U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.