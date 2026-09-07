Husumetlilerini darbettiler, otomobillerine sopalarla saldırdılar

Adana ’da borç-alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen 2 kişiyi darbedip otomobillerine sopalarla zarar veren 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Erkan İ. ile Ahmet A., otomobille seyir halindeyken Seydi B., Osman B., İbrahim A. ve Cemil P. ile karşılaştı.

İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan şüpheliler, otomobilin etrafını sararak araca sopalarla vurdu. Kaportaya zarar veren 4 kişi, Erkan İ. ile Ahmet A.’yı da darbetti.

Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Erkan İ. ile Ahmet A.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.