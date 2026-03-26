Kaçakçılık operasyonunda 558 litre sahte alkol bulundu

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak alkol satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik, Yüreğir ilçesinde bir tekel bayisine operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemede, endoskopik kamerayla raf görünümlü bir gizli bölme tespit edildi.

Bulunan gizli bölmede ve şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 558 litre sahte alkol ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan olayla ilişkili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.