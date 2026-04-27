Kamera görüntülerini reddetti. "Ben değilim"
27.04.2026 10:08
Şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'da farklı tarihlerde motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen kişi, kamera görüntülerine karşı çıktı.
Olay 14 Nisan 2026'da saat 21.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki M.K. sokakta gezdiği sırada bir apartmanın bahçesine girip buradaki motosikletin giden kilidini kırdı, sürükleyerek götürdü.
Motosikletinin çalındığını fark eden A.G.'nin ihbarı üzerine polisler adrese geldi, güvenlik kameralarını inceledi.
Araştırmalar sonucu şüpheli M.K'nın bir hafta içinde dört elektrikli bisiklet çaldığı tespit edildi.
Saklandığı evde yakalanarak emniyete götürülen M.K.'nin, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.