Kamyondan tonlarca kaçak tütün çıktı
19.03.2026 10:15
Ele geçirilen kaçak tütünler, valilik tarafından sergilendi.
Adana'da 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bir kamyonu takibe aldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde durdurdukları araçta 3 ton 40 kilogram kaçak tütün bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
