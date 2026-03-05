Karı-koca tartışmasından bıçaklı kavgaya döndü. Kocasını bıçaklayan kadın tutuklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek İlker Ç. hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre Çiğdem Ç. ve eşi İlker Ç.'nin arasında başlayan tartışma , kısa sürede kavgaya dönüştü.

Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çiğdem Ç., sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kendini eve kitleyip intihar etmeye kalktı.

