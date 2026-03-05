Karı-koca tartışmasından bıçaklı kavgaya döndü. Kocasını bıçaklayan kadın tutuklandı
05.03.2026 10:18
Adana'da bir kadın, ettikleri kavga esnasında kocasını karnından bıçakladı.
Adana'da bir kadın, ettikleri kavga esnasında kocasını karnından bıçakladı. Olayın ardından intihar etmeye kalkan kadın, engellenerek gözaltına alındı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa mahallesinde yaşandı.
İddiaya göre Çiğdem Ç. ve eşi İlker Ç.'nin arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çiğdem Ç. kavga esnasında eline aldığı ekmek bıçağını eşinin karnına sapladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek İlker Ç. hastaneye kaldırıldı.
Çiğdem Ç., sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kendini eve kitleyip intihar etmeye kalktı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine girmesiyle intihar girişimine engel olundu.
TUTUKLANDI, YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Gözaltına alınan Çiğdem Ç.'nin sorgusunda, ""Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
