Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon yapıldı. 4 kişi tutuklandı
01.07.2026 10:56
Adana Polisi aldığı ihbar üzerine hücre evine baskın düzenledi.
Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne gelen bir e-posta ihbarıyla başladı. Kozan ilçesindeki bir apartman dairesinin, dolandırıcılar tarafından bir üst gibi kullanıldığını belirleyen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek adrese baskın yaptı.
Operasyonun düzenlendiği hücre evinde 5 dolandırıcılık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü cezaevine gönderildi.
Çeşitli yalanlarla insanları dolandırdılar.
Operasyonda, şebekenin lideri olduğu iddia edilen 23 yaşındaki M.E. ile birlikte Ş.T. (21), İ.T. (35) ve E.Ç. (18) gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 9 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, ekiple bağlantılı olduğunu tespit ettiği İ.U.’yu (24) da yakalayarak gözaltı sayısını 5’e çıkardı.
Polisin tespitlerine göre şüpheliler, telefonla aradıkları mağdurlara kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp "Adınız terör soruşturmasına karıştı" yalanıyla dolandırdı. Bununla da yetinmeyen şebeke üyelerinin, sosyal medya üzerinden "muska yazma", "büyü bozma" ve "Afrika’daki muhtaç insanlara yardım" adı altında sahte ilanlar vererek çok sayıda kişiyi ağlarına düşürdüğü belirlendi.
Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E., Ş.T., İ.T. ve İ.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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