Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon yapıldı. 4 kişi tutuklandı

Operasyonda, şebekenin lideri olduğu iddia edilen 23 yaşındaki M.E. ile birlikte Ş.T. (21), İ.T. (35) ve E.Ç. (18) gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 9 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, ekiple bağlantılı olduğunu tespit ettiği İ.U.’yu (24) da yakalayarak gözaltı sayısını 5’e çıkardı.



Polisin tespitlerine göre şüpheliler, telefonla aradıkları mağdurlara kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp "Adınız terör soruşturmasına karıştı" yalanıyla dolandırdı. Bununla da yetinmeyen şebeke üyelerinin, sosyal medya üzerinden "muska yazma", "büyü bozma" ve "Afrika’daki muhtaç insanlara yardım" adı altında sahte ilanlar vererek çok sayıda kişiyi ağlarına düşürdüğü belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E., Ş.T., İ.T. ve İ.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.