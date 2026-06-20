Kimliğini unutan öğrenci iki dakika gecikince sınava alınmadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS ), her yıl olduğu gibi bu yıl da Temel Yeterlilik Testi (TYT ), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda düzenleniyor.

Sınavlar, bugün saat 10.15’te TYT ile başladı.

Adana'da da yıl boyu sınavlara hazırlanan öğrenciler, TYT'ye girecekleri okullara erken saatlerde geldi.

KİMLİĞİNİ UNUTTUĞUNU FARK ETTİ

Kozan ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ne gelen ve sınav öncesinde kimliğini unuttuğunu fark eden bir öğrenci , panik yaşadı.

İhbar üzerine polis ekipleri, öğrencinin kimliğini temin edip sınav merkezine ulaştırdı.

Ancak tüm çabalara rağmen öğrenci 2 dakika gecikme nedeniyle sınav giriş saatini kaçırdığı için sınava alınamadı.