Komşu kavgası ölümle sonuçlandı, şüpheliler tutuklandı

Olay 20 Kasım'da Yüreğir ilçesinin Sinanpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Ş.P.'nin evinde yaklaşık 6 ay önce hırsız girdi. Ş.P. ve oğlu A.P. yaşanan hırsızlıktan yan komşularını sorumlu tuttu.

Ancak aile hırsızlık iddialarını kabul etmedi ve iki aile arasında anlaşmazlık başladı.

Gece saatlerinde K.Ö. ve M.Ö., A.P.'yi gördüklerinde "Ne bakıyorsun" diyerek küfür etti. Bunun üzerine çıkan kavganın seslerini duyan M.Ö. ve komşusu Ş.P. aşağı indi.

Büyüyen kavga esnasında A.P. baba M.Ö. ve çocukları K.Ö., M.Ö.'yü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen baba M.Ö. hayatını kaybetti.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.P.'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı. A.P. ve babası Ş.P. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

Cinayet şüphelisi A.P., emniyetteki ifadesinde, "Evin önünde motosikletimi park ettim. K.Ö. ve M.Ö. geçerken onlara baktım. Onlarda 'Ne bakıyorsun kafanı keserim' diye bağırdı bana. Sonra aramızda kavga çıktı, kendimi savunmak için bıçakladım" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli baba ile oğlu adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.