Kuryenin motosikletini çaldı. "Hoşuma gitti"

Olay, 20 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kurye olan S.İ. paket teslimatı yapmak için bir apartmana girdi. Bu sırada bölgeden geçen Ö.S. (22), fark ettiği motosiklete binerek uzaklaştı.

Paketi teslim edip aşağı inen S.İ. motosikletini görmeyince çalındığını anladı. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından Ö.S. evinde yakalandı, motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda Ö.S., "Hoşuma gittiği için aldım. Geri aldığım yere bırakacaktım" dediği ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.