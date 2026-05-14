Kuzeni tarafından sokak ortasında öldürüldü

14.05.2026 15:48

DHA
Adana'da kuzenler arasındaki çıkan tartışmada kan aktı. Ahmet Zerzur, tartıştığı kuzeni H.Z. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde aile içi cinayet meydana geldi. 

 

21 yaşındaki Ahmet Zerzur ile kuzeni H.Z. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada H.Z., Ahmet Zerzur'u bıçaklayıp kaçtı. 

 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Zerzur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zerzur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

 

Polis, kaçan şüpheli H.Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

