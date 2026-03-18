Milyonluk vurgun yapıp kayıplara karıştılar. Şüpheliler yakalandı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı.

İddiaya göre O.D. ve Y.T. otomobille gezdikleri esnada park halindeki hafif ticari aracı gözüne kestirerek camını kırdılar.

Şüpheliler aracın torpidoda 1 milyon 200 Bin TL değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çalarak kayıplara karıştı.

Çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşarak eğlenen şüpheliler, çevredeki güvenlik kameralarına yakalandılar.

Ziynet eşyaları çalınan A.C.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmada şüphelilerin mezarlıklarda park halindeki araçlardan da 6 cep telefonu, 57 bin TL, 500 euro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.