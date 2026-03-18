Milyonluk vurgun yapıp kayıplara karıştılar. Şüpheliler yakalandı
18.03.2026 10:21
Şüpheliler aracın torpidoda 1 milyon 200 Bin TL değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çalarak kayıplara karıştı.
Adana'da iki şüpheli, park halindeki aracın camını kırarak 1 milyon değerinde ziynet eşyası çaldı. Şüpheliler, çaldıkları altınları kendi aralarında paylaştırırlarken güvenlik kamerasına takılan görüntülerinin ardından yakalandılar.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı.
İddiaya göre O.D. ve Y.T. otomobille gezdikleri esnada park halindeki hafif ticari aracı gözüne kestirerek camını kırdılar.
Şüpheliler aracın torpidoda 1 milyon 200 Bin TL değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çalarak kayıplara karıştı.
Çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşarak eğlenen şüpheliler, çevredeki güvenlik kameralarına yakalandılar.
Ziynet eşyaları çalınan A.C.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışmada şüphelilerin mezarlıklarda park halindeki araçlardan da 6 cep telefonu, 57 bin TL, 500 euro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.
İhtarı dinlemeyip kaçan şüpheliler, ekiplerin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.
Polisin, kayıplara karışan şüphelilerin 3 Mart'ta Adana'ya giriş yaptıklarını tespit etmesiyle Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin bulunduğu aracı fark eden polis ekipleri ‘dur' ihtarında bulundu.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
İhtarı dinlemeyip kaçan şüpheliler, ekiplerin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan Y.T. ve O.D.'nin emniyetteki ifadelerinde hırsızlıkları kabul ettikleri, mağdurların zararını karşılayacaklarını söyledikleri öne sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
