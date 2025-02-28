Motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalandı

Sümer Mahallesi'nde motosikletin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 11 Kasım 2024'te tutuklanan Ç.K. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polisin takibe aldığı Ç.K'nin Sümer Mahallesi'nde gece vakti yol kenarında bekleyen O.C'ye motosikletin gövde kısmına gizlediği ve peçeteye sardığı 23,69 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığı belirtildi.



Ç.K'nin peçeteye sardığı uyuşturucuda parmak izinin tespit edildiği ve evinde hassas terazi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.



İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Ç.K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.





