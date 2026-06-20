Nem oranı yüzde 53'e ulaştı: Adana sıcaktan "yandı"
20.06.2026 15:45
Adana'da sıcak hava etkili oluyor.
Adana'da termometreler 35 dereceye, nem oranı da yüzde 53'e çıktı. Sıcak havanın etkili olduğu kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı.
Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 dereceye, nem oranı ise yüzde 53'e ulaştı.
Dışarı çıkanlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzdüğü görüldü.
Parkta gölgelik alanda dinlenen vatandaşlardan Hebun Bozkuş, sıcakların bunalttığını belirterek, "Bu aralar hava gerçekten çok sıcak, nem de yüksek. İnsanlar bunalıyor, kendilerini parklardaki ağaçların altına atıyor. Parklarda serinlemeye çalışıyoruz." dedi.
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