Önce ortağını dövdü, sonra kazara kendini vurdu
13.11.2025 10:40
DHA
Adana'da İlker D. ile ortağı Ersoy T. arasında tartışma çıktı. İlker D., ortağını dövdükten sonra olay yerinden kaçarken silahı kazara ateş alınca yaralandı.
Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin önünde nikah salonunun fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D. ile ortağı Ersoy T. arasında sözleşmedeki anlaşmazlıkları nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İlker D., arbede sırasında belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açıp,kaçtı. Şüpheli, kaçtığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralandı.
TUTUKLANDI
Ersoy T.’nin şikayeti üzerine harekete çeken polis ekipleri, İlker D.’yi kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte sokakta yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
