Önce sağanak, sonra 34 derece sıcaklık. Meteoroloji'den o ilin sakinlerine uyarı

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.



Vatandaşların özellikle açık alanlarda bulunmamaları, dere yatakları ve su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerden uzak durmaları istendi.



Trafikte seyir halinde olan sürücülerin de görüş mesafesinin azalması ve yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.



Öte yandan, yağışlı havanın ardından Adana 'da hava sıcaklıklarının yeniden artışa geçeceği belirtildi.



Yarın 31 derece olması beklenen hava sıcaklığının çarşamba günü 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilirken, hafta sonuna doğru hava durumunun yeniden değişeceği ve cumartesi günü kentte tekrar yağış beklendiği bildirildi.



Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak güncel uyarı ve değerlendirmeleri takip etmelerini istedi.