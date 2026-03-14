Şafak vakti torbacılara operasyon
14.03.2026 10:42
Adana'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Foto: Arşiv
Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 21 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 389 gram sentetik uyuşturucu, 500 uyuşturucu etkili hap, 5 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin bazı adreslere baskın yaparak çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca kaydedildi.
