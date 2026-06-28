Seyhan Nehri atıkla doldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adana 'yı ziyarete gelen bir kişi, karşılaştığı manzara karşısında şoke olduğunu belirtip "Yabancılar da geliyor. Her şey göz önünde. Su şişesi atıyorlar, pet bardağı atıyorlar. Yabancı insanlar gelip, bir fotoğraf çekiyor, üstünde su şişesi gözüküyor, kirli şeyler gözüküyor. Yani öyle hoş bir şey değil." dedi.

Bölgedeki kirliliğin kronik bir sorun haline geldiğini iddia eden başka bir kişi ise "Adana'nın en gözde yeri. Buranın temiz olması lazım." diye konuştu.

Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.

Bölge halkı, Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.