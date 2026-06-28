Seyhan Nehri atıkla doldu
28.06.2026 11:46
Seyhan Nehri, çevre kirliliğiyle mücadele ediyor.
Adana'daki Seyhan Nehri, çevre kirliliğinin etkisinde. Nehrin kıyı kesimi, atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler, büyük şaşkınlık yaşadı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seyhan Nehri, çevre kirliliğiyle mücadele ediyor.
NEHRE ATILAN ÇÖPLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDU
Pet şişeler, ambalaj atıkları, plastik parçaları... Nehre atılan çöpler, kentin doğal güzelliğine gölge düşürdü.
Ziyaretçiler, kıyıdaki manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adana'yı ziyarete gelen bir kişi, karşılaştığı manzara karşısında şoke olduğunu belirtip "Yabancılar da geliyor. Her şey göz önünde. Su şişesi atıyorlar, pet bardağı atıyorlar. Yabancı insanlar gelip, bir fotoğraf çekiyor, üstünde su şişesi gözüküyor, kirli şeyler gözüküyor. Yani öyle hoş bir şey değil." dedi.
Bölgedeki kirliliğin kronik bir sorun haline geldiğini iddia eden başka bir kişi ise "Adana'nın en gözde yeri. Buranın temiz olması lazım." diye konuştu.
Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
Bölge halkı, Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.
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