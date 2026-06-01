Sitede korku dolu an. Komşusunun evini taradı

01.06.2026 10:22

DHA

Polis olayın ardından kaçan saldırganı arıyor

Adana'da bir site sakini komşusunun evine otomatik silahla ateş açtı.

Adana'da bir sitede korku dolu anlar yaşandı.

 

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, üst kat komşusuyla gürültü nedeniyle tartıştı.

 

Bir süre sonra sitenin bahçesine inen kişi, bağırarak küfürler edip, tehditler savurdu.

 

KURŞUNLAR DIŞ CEPHEYE İSABET ETTİ

 

Tartışmanın büyümesi ile site sakini, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup, tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti.

 

Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer yandan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

