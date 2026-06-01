Sitede korku dolu an. Komşusunun evini taradı

Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer yandan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tartışmanın büyümesi ile site sakini, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup, tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, üst kat komşusuyla gürültü nedeniyle tartıştı.

Adana 'da bir sitede korku dolu anlar yaşandı.

