Sokak ortasında husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
05.11.2025 10:11
Anadolu Ajansı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırgan tutuklandı.
Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde bir şüpheli, husumetli olduğu öne sürülen Sabahattin Mumcuoğlu'nu (58) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.
Şüphelinin M.Ç. (76) olduğu tespit edildi.
Olayın ardından bölgeden arabasına binerek kaçan M.Ç. yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarındanalınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.