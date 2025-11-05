Sokak ortasında husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırgan tutuklandı.

Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde bir şüpheli, husumetli olduğu öne sürülen Sabahattin Mumcuoğlu'nu (58) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

