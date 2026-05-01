Sulama kanalına düşen Yusuf'tan acı haber
01.05.2026 10:44
Yusuf içinden dünden bu yana arama çalışması yapılıyordu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün sulama kanalına düşen 25 yaşındaki Yusuf Ayık'ın cansız bedeni bulundu.
Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda dün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Yusuf Ayık'ın (25) cansız bedenine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Ayık'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI
Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda dün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Ayık kaybolmuştu. Ekipler, Ayık'ı bulmak için çalışma başlatmıştı.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.