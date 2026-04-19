Sulama kanalında kaybolmuştu: 16 yaşındaki gençten acı haber
19.04.2026 14:11
Suriyeli gencin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İsam İsmail'in 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde serinlemek için arkadaşıyla sulama kanalına giren Suriye uyruklu İsam İsmail (16), suda çırpınmaya başladı.
Akıntıya kapılan İsmail, gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmasında, İsam İsmail’in izine rastlanmadı.
Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, çocuğun kaybolmasının ardından kanaldaki su akışını kesti. Ekiplerin çalışmasının ardından İsmail’in, suya girdiği noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.
Kanal kapağına takılı haldeki cansız bedeni, dalgıç polis tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından İsam İsmail’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
