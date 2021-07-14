Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365'inci şubesi Adana'da açıldı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

Vali Süleyman Elban, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki açılış töreninde, Tarım Kredinin çiftçiye her zaman destek olduğunu söyledi.

Tarım Kredinin son dönemlerde yapılan çalışmalar ve hamlelerle tüketiciye de ulaştığını anlatan Elban, "Nihai tüketicilere kaliteli ve sağlıklı doğal gıdaları ulaştırmak için kurulmuş bir tesis ve işletme. Dolayısıyla bu işletmenin çok ilgi göreceğine, insanımıza sağlıklı ve hayırlı hizmetler sunacağına inanıyorum.İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da çiftçilerin ürünlerini değerinde satın alarak tüketicilere sunduklarını belirterek, yeni mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Elban, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Bayramali Yıldırım ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kestikleri marketi gezdi.