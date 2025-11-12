Tartıştığı market sahibini öldürdü

Barbaros Mahallesi'nde Emrah Tutal (38), dün akşam saatlerinde işlettiği markete gelen Muhammet K. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

YASAL UYARI

ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.