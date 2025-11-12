Tartıştığı market sahibini öldürdü
12.11.2025 09:55
AA
Adana'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı market sahibini öldüren katil zanlısı gözaltına alındı.
Barbaros Mahallesi'nde Emrah Tutal (38), dün akşam saatlerinde işlettiği markete gelen Muhammet K. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Tutal'a tabancayla ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine iş yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Tutal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet K.'yı Yenibey Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
