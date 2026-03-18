Tek seferde rekor yakalama. Piyasa değeri 100 milyon lira

Kaçakçıklıkla mücadele sürüyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir depoda milyonlarca kaçak makaron olduğunu tespit etti.

Ekiplerce depoya yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON LİRA

Depoda kartonların içerisinde piyasa değeri 100 milyon 800 bin TL olan 144 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken ikisi adli kontrolle serbest kaldı.