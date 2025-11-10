Telefon hırsızlığı kamerada
10.11.2025 12:49
AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin önündeki taburenin üstüne bırakılan cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.
Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde 30 Ekim'de tütün ürünleri sattığı iş yerini kapatmaya hazırlanan Ahmet M., dükkanının önündeki tabureye bıraktığı cep telefonunun çalındığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, iki kişiyle yürürken taburedeki cep telefonunu çaldığı belirlenen Yusuf Ş.'yi (43) gözaltına aldı.
Zanlının evinde bulunan cep telefonu, Ahmet M.'ye teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
