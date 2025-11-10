Telefon hırsızlığı kamerada

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, iki kişiyle yürürken taburedeki cep telefonunu çaldığı belirlenen Yusuf Ş.'yi (43) gözaltına aldı.

