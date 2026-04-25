Termometreler 41 dereceyi gösterdi
25.04.2026 16:20
Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar, park ve bahçelere akın etti.
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 30 derece olan hava sıcaklığı, araç termometrelerinde 41 dereceye kadar ulaştı.
Geçtiğimiz haftaya kadar şiddetli yağışın etkisinde olan kentte bu günden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.
Vatandaşlardan Kadir Oygur, "Havalar çok sıcak. İnsan duşa girerken terler mi? Bu güneş niye buraya vuruyor. Ben anlamadım, bu sıcaklık çok fazla" dedi.
Metin Gelincik isimli vatandaş ise havaların çok sıcak olduğunu anlatarak, "1-2 aya asfaltta yumurta pişmeye başlar. Allah yaşlılarımıza sabır ve dayanma gücü versin" diye konuştu.
