Trafikte önünü kestiği sürücüye "Başkomiserim" dedi, market çalışanı çıktı
13.09.2026 15:36
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Adana'da trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip kendisini başkomiser olarak tanıtan şüphelinin market çalışanı olduğu ortaya çıktı.
Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından kavgaya karışan bir otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü keserek başkomiser olarak tanıtttı ve sürücüden ehliyet ve ruhsatını istedi.
Diğer sürücünün, “Yakındaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne gidelim” teklifi üzerine şüpheli, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
MARKET ÇALIŞANI ÇIKTI
Sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, kendisini başkomiser olarak tanıtan kişinin market çalışanı olduğu ortaya çıktı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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