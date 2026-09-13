Trafikte önünü kestiği sürücüye "Başkomiserim" dedi, market çalışanı çıktı

Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kavgaya karışan bir otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü keserek başkomiser olarak tanıtttı ve sürücüden ehliyet ve ruhsatını istedi.

Diğer sürücünün, “Yakındaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne gidelim” teklifi üzerine şüpheli, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

MARKET ÇALIŞANI ÇIKTI

Sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, kendisini başkomiser olarak tanıtan kişinin market çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.