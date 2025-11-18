Yaya geçidinde ölümlü kaza
18.11.2025 15:27
AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alkollü sürücü, otomobiliyle yaya geçidinde bisikletli çocuğa çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken sürücü de tutuklandı.
Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda ölümlü trafik kazası yaşandı.
Okula gitmek için bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a (12) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Eren K.'nin (26) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eren K.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.
