Yediler, içtiler hesabı ödemeden kaçtılar

Adana 'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'ndeki gece dönercisine giden iki yetişkin ve bir çocuk, iddialara göre 5 döner yiyip, 2 kola ve 1 ayran içti.

Bir süre iş yerinde bekleyen şüpheliler, daha sonra hesabı ödemeden dönerciden çıktı.

Durumu fark eden işletme sahibi Arzu Tokuş, şahısların peşinden bir çalışanını gönderip ödeme yapılmadığını hatırlattı.

İKİ AYRI LÜKS ARAÇLA KAÇTILAR

Zanlılar, restoran çalışanına araçtan cüzdanlarını alıp ödeme yapacaklarını iddia etti ancak iki kişi iki ayrı lüks araca binerek olay yerinden hesabı ödemeden uzaklaştı.

Yaşananlara tepki gösteren işletme sahibi, “Bize söyleselerdi ücretsiz döner verirdik.” dedi.

HESAP ÖDEMEDEN KAÇMANIN CEZASI YOK MU?

2004'de değişen Türk Ceza Kanunu (TCK) ile birlikte hesabı ödemeden kaçmanın eğer yazılı bir kanıtı yoksa kanunda bir karşılığı yok. Yani hırsızlık sayılmıyor.

Avukat Mustafa Zafer, daha önce NTV'ye yaptığı değerlendirmede "Mevcut yasal düzenlemeye göre, TCK'nın ilgili maddesine göre ceza verilmesi olanaklı değil." demişti.

Önceki yasa bugün yürürlükte olsaydı, söz konusu kişilerin 15 günden 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini anlatan Zafer, "Ne kadar hesap geldiyse onun 10 katı kadar adli para cezasına hükmedilebilecekti. Ancak bu durum TCK'da artık yer almıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Peki mağdur olan işletmeler hangi hukuki yollara başvurabilir? Hukukçular, restoran işletmecilerinin söz konusu kişiler hakkında alacak davası ya da icra takibinde bulunma hakkı olduğunu söylemişti.