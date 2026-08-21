Yolcu otobüsü otoyol gişelerine girdi
21.08.2026 13:25
Son Güncelleme: 21.08.2026 13:27
Lüks Mersin adlı şirketin otobüsünün kaza yaptığı öğrenildi.
Adana'da yolcu otobüsü otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Pozantı-Niğde Otoyolu'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Pozantı Kuzey Gişesi'ndeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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