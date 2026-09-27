Yolcu otobüsü yön tabelasının direğine çarptı. 11 yaralı

Kaza , saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı otogar alt geçidinin girişinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Hatay-Giresun seferini yapan 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, alt geçidin duvarına ve yön tabelasının direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 35 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu otobüste, 11 kişi yaralandı.

ŞOFÖR İTFAİYENİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Yaralılardan ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, ön tarafı demir yığınına dönen araçta sıkıştı. 10 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan şoförün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan şoför, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Otobüslerin otogara geçiş yaptığı yan yol, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Otobüsün ve yerinden sökülen direğinin kaldırılmasının ardından yan yolun yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.