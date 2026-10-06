Adana'da ABD'li astsubayı taciz eden kişiler yakalandı

Adana ’da 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli Amerikalı Astsubay K.S., üssün civarındaki bir eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra 41 yaşındaki E.N. ve 47 yaşındaki Y.D., astsubay kadınla yakınlık kurmaya çalıştı.



Kadın astsubay, şahısların yanından uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacize uğradı. Bunun üzerine İncirlik Polis Merkezi Amirliği’ne giden Amerikalı astsubay şahıslardan şikayetçi oldu.



YAKALANDILAR



Polis ekipleri ise şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu 2 şahıs da İncirlik Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.