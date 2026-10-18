Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Adana'da fırtına 3 katlı evin çatısını yerinden söktü

18.10.2026 12:57

Adana'da fırtına 3 katlı evin çatısını yerinden söktü
DHA

Çatısı uçan ev dronla görüntülendi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Adana'da dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Davut Şahin’e (61) ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı uçtu. Şahin, “Evde 10-12 kişiydik, deprem oldu sandık” dedi.

Kentte dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde, emekli Davut Şahin’e ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. 

 

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, evde inceleme başlattı. 

 

Çatısı uçan ev ise dronla görüntülendi.

 

Fırtınada çatısı uçan evde hasar oluştu.

 

“HERKES NEREYE TUTUNACAĞINI ŞAŞIRDI”

 

Yaşadıklarını anlatan ev sahibi Davut Şahin, "Evde misafirler vardı. 10-12 kişiydik, herkes nereye tutunacağını şaşırdı. Deprem oldu sandık, afetten beter oldu. Yıktı geçti. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Evimiz yapılana kadar komşularda kalacağız. Kirada oturmaya gücüm yok” dedi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery