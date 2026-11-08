Adana'da fırtına semt pazarını vurdu. Ağaçlar tezgahların üzerine devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Adana için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı kentte etkisini gösterdi. Kuzey yönlerden esen rüzgarın saatte 50-70 kilometre, yer yer ise 80 kilometre hıza ulaşmasıyla birlikte ağaçlar devrildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki semt pazarında iki ağacın gövdesinden dallar koptu. Pazar alanına devrilen ağaç dalları nedeniyle satıcılar ve müşteriler büyük korku yaşadı.

Çukurova’da Turgut Özal Bulvarı'nda ise elektrik direği yola doğru devrildi. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması ve tehlikelerin önüne geçilmesi için kent genelinde çalışma başlattı.

Çukurova ilçesinde bulunan Kenan Evren Bulvarı’nda bir ağaç, kendisiyle birlikte reklam panosunu da devirdi.

"AĞAÇ BİR TANE TEYZENİN ÜZERİNE DEVRİLMEK ÜZEREYDİ"

Semt pazarında ağacın devrildiği alandaki satıcılardan Muhammed Çelebi, olayın birden olduğunu söyleyerek, "Pazarımızda bulunan bu ağaçlar birdenbire pazar alanına doğru devrildi. Bir tane teyzenin üstüne devrilmek üzereydi ancak çok şükür bir şey olmadı. Burada bulunan yetkililerden kapalı semt pazarı istiyoruz. 2 sene önce de böyle bir olay yaşandı." dedi.

"SESLER GELMEYE BAŞLADI VE BİR BAKTIM AĞAÇ DALLARI ÇÖKTÜ"

Ali Demir ise büyük korku yaşadıklarını dile getirerek, "Her sabah 05.00’de buraya geliyorum. Sabahtan itibaren büyük bir rüzgar vardı. Sesler gelmeye başladı ve bir baktım ağaç dalları düştü. Allah’a şükür kimsenin başına bir şey gelmedi. Kapalı semt pazarımız olsa daha iyi olur. Buradan yaşlı kadınlar ve dedeler geçiyor. Onların üzerine devrilebilirdi." şeklinde konuştu.