Adana'da hortum ve kemerli zorbalık: İki çocuk tutuklandı

Adana 'da 16 yaşındaki bir çocuk, yaşıtları tarafından akran zorbalığına maruz bırakıldı.

Olay Ceyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; 16 yaşındaki Y.D.Ş.., aynı yaştaki A.B. ve Ş.K. tarafından bir ay önce yakınlarına ait çiftliğe götürüldü. Elleri bağlanan çocuk, burada kemer ve hortumla dövüldü, iddiaya göre vücudunun çeşitli bölgelerine kesici aletle zarar verildi.

SALDIRI ANLARINI KAYDA ALDILAR

Akran zorbalığına maruz bırakılan çocuk o anlarda yaşıtları tarafından kayda alındı. Korktuğu için bir süre polise başvuramayan çocuk, daha sonra avukat eşliğinde verdiği ifadede olayı anlattı, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada A.B. ile Ş.K. isimli çocuklar gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan çocuk yaştaki iki saldırgan, tutuklandı.