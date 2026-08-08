Adana'da içme suyu tünel hattında göçük: Bir ölü, bir yaralı

Adana 'da içme suyu tünel hattında göçük meydana geldi. Olay İmamoğlu ilçesinde yaşandı.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Yedigöze İçme Suyu Projesi'nin İmamoğlu ilçesinde yapımı devam eden tünel hattında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

BİR İŞÇİ ÖLDÜ, BİR İŞÇİ YARALANDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık , jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan işçiler çıkarıldı. Sağlık ekipleri, işçilerden birinin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.