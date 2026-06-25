Adana'da kontrollü yıkım. 16 katlı bina saniyeler içinde yıkıldı

“SİMÜLASYONA YÜZDE 98 UYUMLU GERÇEKLEŞTİ”

Yıkımla ilgili bilgi veren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Ersoy, "Binanın yıkımı ekskavatör veya vinçlerle mümkün olmamıştır. Dolayısıyla kontrollü olarak patlayıcıyla yıkımı kararı verilmiştir. Maliyetinin az olması, kısa süreli toz oluşumu, yer sarsıntısı, şok dalgası ve gürültünün az olması nedeniyle bu yöntem tercih edildi. İlk 4 katta kolon ve perdelere 2 binin üzerinde delik delinerek, yeni nesil patlayıcılar yerleştirildi. Bu proje için 3 aydır uğraşıyoruz. Yıkım ruhsatı alınmış, güvenlik tam olarak sağlanmıştır. Akabinde yıkım başarılı olarak, simülasyona yüzde 98 oranında uygun olarak gerçekleşmiştir. Başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bölgede ekiplerin enkaz kaldırma ve molozları taşıma işlemi sürüyor.