Adana'da köprüden göle düşen kadın yürekleri ağza getirdi
21.06.2026 14:10
DHA
Köprüde yürüyen kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle göle düştü.
Adana'nın Aladağ ilçesinde köprüden göle düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Eğner Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde yürüyen, ismi öğrenilemeyen bir kadın bilinmeyen nedenle göle düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri tarafından sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.