Adana'da sokak ortasında kadına bıçaklı saldırı vahşeti
09.06.2026 10:42
Bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Adana'da Ramazan S. isimli adam, Nursel S. isimli kadını sokak ortasında bıçakladı.
Adana'da bir kadın sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
TAKİP EDİP DURDURDU, DEFALARCA BIÇAKLADI
Ramazan S., iddiaya göre, platonik aşk beslediği Nursel S.'yi takip edip, sokakta durdurdu. Paniğe kapılarak yere düşen Nursel S., Ramazan S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Nursel S.’nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine saldırgan Ramazan S. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KADIN TEDAVİYE ALINDI, SALDIRGAN GÖZALTINDA
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Nursel S., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.