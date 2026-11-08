Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Adana'da suç örgütlerine operasyon. 29 tutuklama

08.11.2026 11:43

Adana'da suç örgütlerine operasyon. 29 tutuklama
IHA

Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Adana’da silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine” yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı silahlı organize suç örgütüne operasyon gerçekleştirildi.

 

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

 

Şüphelilerden 29'u nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram